美國越南外交跳級看齊中俄　中國有哪些全面戰略夥伴？｜新聞教室

美國總統拜登（Joe Biden）訪問越南期間，白宮9月10日宣布，拜登與越共中央總書記阮富仲把美越關係提升至最高級別的全面戰略夥伴關係。同樣叫全面戰略夥伴關係，這是越南最高級別的夥伴關係，卻是中國第3級別的夥伴關係。越南視中國為最高級別的全面戰略夥伴關係，中國則視越南為第4級別全面戰略合作夥伴關係。



對於越南來說，提升與美國外交關係意義重大。由於擔心引起中國反彈，越南長期以來一直避免採取這一行動。 如今這樣做，法媒指，越南在避免被視為中美間選邊站方面謹慎小心，但越南與美國同樣對中國在南海日益自信的行為感到擔憂。

越南對外關係最高級別是全面戰略夥伴關係，其次是戰略夥伴關係，再來是全面夥伴關係。美國和越南原本是全面夥伴關係，中國、俄羅斯、俄羅斯、印度和韓國則早與越南建立全面戰略夥伴關係，比美越關係高2級，現在美越關係也變成全面戰略夥伴關係。

中國對外關係級別

根據《中國習觀》，在中國，與越南的關係、全面戰略夥伴關係屬於第4級。中國對外關係最高級別是與俄羅斯的新時代全面戰略協作夥伴關係，其次是與巴基斯坦的全天候戰略合作夥伴關係，之後全面戰略夥伴關係。

與中國有全面戰略夥伴關係的國家

中國與意大利、馬來西亞、西班牙、丹麥、葡萄牙、法國、阿爾及利亞、白羅斯、希臘、塔吉克、吉爾吉斯、蒙古國、秘魯、印尼、阿根廷、塞爾維亞、哈薩克、波蘭、烏茲別克、委內瑞拉、巴西、澳洲、新西蘭、埃及、沙特阿拉伯、智利、厄瓜多爾、匈牙利、南非、阿聯酋、墨西哥和伊朗等都是全面戰略夥伴關係。

和越南一樣與中國有全面戰略合作夥伴關係的國家

與越南一樣和中國有全面戰略合作夥伴關係的國家包括泰國、緬甸、柬埔寨、老撾、剛果（布）、塞拉利昂、塞內加爾、納米比亞、津巴布韋、畿內亞、埃塞俄比亞和肯尼亞等。

中國與德國是全方位戰略夥伴關係，與英國是面向21世紀全球全面戰略夥伴關係，與阿富汗、文萊、韓國、印度、斯里蘭卡和孟加拉國是戰略合作夥伴關係，與包括加拿大、愛爾蘭、烏克蘭、約旦、蘇丹、捷克、摩洛哥和烏拉圭在內國家是戰略夥伴關係，與比利時是全方位友好合作夥伴關係，與新加坡是全方位合作夥伴關係，與馬爾代夫、保加利亞和羅馬尼亞是全面友好合作夥伴關係。

克羅地亞、尼泊爾、荷蘭、東帝汶和馬達加斯加等與中國是全面合作夥伴關係，牙買加與中國是友好夥伴關係，奧地利與中國是友好戰略夥伴關係，斐濟與中國是重要合作夥伴關係，芬蘭與中國是新型合作夥伴關係，瑞士與中國是創新戰略夥伴關係，而以色列 ，與中國是創新全面夥伴關係。