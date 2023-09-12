北約明年舉行冷戰以來最大規模軍演　逾4萬士兵模擬應對俄軍侵略

撰文：聯合早報
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北約（NATO）將舉行冷戰以來最大規模軍事演習，屆時將集結4萬多名士兵，模擬俄羅斯對北約成員國之一發起侵略展開演練。

英國媒體星期一（11日）報導，北約計劃明年舉行冷戰結束以來規模最大的聯合實彈演習——「堅定捍衛者」（Steadfast Defender）軍演。這次軍演是北約迅速從危機應對轉向作戰聯盟的一部分，俄羅斯入侵烏克蘭是推動這項軍演的動機之一。

演習將於明年2月和3月在德國、波蘭和波羅的海國家舉行，會有500至700次空中作戰任務、50多艘艦船和約4萬1千名士兵參演。除北約國家以外，尚未得到入盟批准的瑞典也將參加演習，屆時參演國家將達32個。

北約希望實現歷史性改革，轉向重型軍事力量。去年6月，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）說，聯盟將把高度戒備部隊數量從4萬人增加到「遠超30萬人」。今年7月，北約領導人在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行的峰會上同意了新的地區防禦計劃，並建立了盟軍反應部隊，即能夠對威脅做出快速反應的多國部隊。

此外，北約在波羅的海國家部署了多國部隊，以便在發生入侵時扼制侵略者的行動。近期由於白羅斯在邊境集結了部隊，波羅的海國家呼籲北約加強其東部側翼力量。今年6月，德國表明將在立陶宛長期駐紮4,000名士兵。

北約官員說，本次演習將模擬俄羅斯入侵北約成員國的情況，這是向莫斯科展示北約已經做好戰鬥準備的一個關鍵舉措。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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