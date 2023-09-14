中國印尼合建巴淡生態城　島民反迫遷變警民衝突

印尼巴淡島（Batam）隔鄰的雷磅島（Rempang）為騰地發展生態城，包括興建一家中資玻璃廠，9月11日遇上島民反對遷移而引發警民衝突，可能影響投資進程。



《雅加達郵報》報道，巴淡工業發展局是雷磅生態城項目的負責機構，這個項目旨在將雷磅島發展成一個工業、商業和旅遊業中心。雷磅島屬於巴淡市，面積約165平方公里，與巴淡島由橋樑連接起來。

雷磅生態城是巴淡工業發展局與當地企業Makmur Elok Graha的合資項目，而這間企業的合作夥伴是中國信義國際投資公司。信義國際投資公司是全球最大玻璃與太陽能板製造商信義玻璃控股有限公司的子公司。

中企欲建全球第二大玻璃與太陽能板廠

信義玻璃控股2023年7月承諾投資116億美元（約908億港元），在印尼興建全球第二大的玻璃與太陽能板製造廠。

印尼投資部長巴赫利爾（Bahlil Lahadalia）說，這個製造廠可創造3.5萬個就業機會，而整個雷磅生態城所吸引的投資預計到了2080年可達到381萬億盾（約1,900億港元）。

信義是在印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）7月訪華期間，宣布在印尼投資設廠計劃。佐科會見中國國家主席習近平時，歡迎更多中國企業投資於印尼的再生能源、醫療、糧食安全等行業，同時也希望中資參與建設位於加里曼丹島的新首都。

玻璃和太陽能板原料石英砂 印尼蘊藏250億噸

中國是全球主要的太陽能板生產國，市場份額高達70%。根據官方數據，印尼蘊藏着250億噸的石英砂，石英砂是玻璃和太陽能板的主要生產原料。印尼官員表示，信義在印尼設廠對石英砂進行加工，可幫助印尼提升這種自然資源的附加值。

本文獲《聯合早報》授權轉載

