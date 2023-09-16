港大團隊「勇奪」搞笑諾貝爾獎　學生預期上課沉悶會拖累學習？

2023年度「搞笑諾貝爾獎」（Ig Nobel Prizes）結果9月14日出爐，香港大學團隊憑一項針對教師和學生上課時沉悶情況的研究，贏得本屆教育獎。研究結果指出，若教師授課時感到沉悶，或學生認為教師沉悶，都會降低學生的學習動機。



時任香港大學心理學系博士生譚琬恩研究團隊2020年發表論文，要求437名學生數週內每天寫下日記，評論17名教師授課的沉悶程度，得出結論上課沉悶會影響學習。

團隊2022年再發表跟進研究，召集121名學生參與講座，發現一旦學生預期上課沉悶，就會促成「自我實現預言」（self-fulfilling prophecy），令他們在課堂更感沉悶。

圖為港大心理學系副教授陳濬靈9月14日在2023年度「搞笑諾貝爾獎」（Ig Nobel Prizes）網上頒獎典禮發表得獎感言。（Improbable Research YouTube頻道）

團隊成員、港大心理學系副教授陳濬靈被問到，研究要求學生寫下數週日記，他們以至研究團隊本身會否覺得「沉悶」。他笑稱對研究內容「欲罷不能」，所以「不斷做」。

陳濬靈在得獎感言感謝評委會「克服沉悶」，創造出搞笑諾貝爾獎，令大家可以「歡笑，繼而思考」。

團隊成為搞笑諾貝爾獎得主後，順利贏得面額10萬億的津巴布韋廢鈔（或譯辛巴威，當地已不再使用津巴布韋幣），和一份可以自行3D打印出獎盃的pdf檔案。