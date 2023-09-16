疑邪教奪命　韓國女移民赴美國遭同鄉毆打餓死　屍體遭棄後車廂

美國佐治亞州（Georgia，又譯喬治亞）警方偵破一宗命案，被害人年僅20多歲、是來自韓國的新移民女性，沒想到在剛抵達美國不久後，就慘遭同鄉下毒手，被連續毆打數日且不給食物，最後因為營養不良而死亡。

《有線電視新聞網》（CNN）報道，經過回溯追查後發現，對被害人下毒手的嫌犯，是6名同樣來自韓國的移民，他們同屬一個名為「基督士兵」（Soldiers of Christ）的宗教團體，其中一人甚至還未成年，卻對同鄉新移民痛下殺手，目前當地警局還在調查，女子實際死因和背後殺人動機。



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佐治亞州警局透露，這名受害女性年齡介於20至30歲，今年夏季剛剛從韓國移民美國，初步調查發現，她移民目的之一、似乎與加入這個「基督士兵」宗教團體有關。警方表示，他們當時在亞特蘭大北部25英里外，杜魯斯（Duluth）一處知名水療中心停車場內，從後車廂內發現受害女子遺體，經過法醫鑑識後，發現她生前曾遭毆打和長時間挨餓，呈現嚴重營養不良的狀態。

受害女子被宗教團體抓走囚禁多日後，一名嫌犯突然聯繫其家人，要他們到水療中心內某輛車的後車廂拿東西，沒想到就是女子的遺體。目前警局已經辨識出六名殺人嫌犯的身份，4男一女的成年嫌犯，全都不到30歲，另外還有一名年僅15歲的未成年嫌犯，依法沒有公開他的外貌和個人資料。

杜魯斯是佐治亞州一個特別的城鎮，它的人口組成中，約有1/4比例屬於亞裔，社群平台Reddit上也有不少當地網友分享，該城市除了有不少韓國移民，來自東南亞各國的居民數量也很可觀。

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