聯合國先例在前　澤倫斯基籲解除俄羅斯否決權免止戰

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）20日在聯合國安理會上，與俄羅斯官員正面交鋒，不僅譴責俄國是入侵烏克蘭的「罪犯」，還呼籲解除該國在安理會的否決權，因這已使聯合國「失去效力」。他認為這還可以作為對其攻擊烏克蘭的懲罰。



摘除俄羅斯的否決權看來非常困難，澤倫斯基也承認莫斯科不會「自願放棄這個偷來的特權」。不過，類似的情形也有先例。1971年，1971年，聯合國大會通過第2758號決議，「承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會五個常任理事國之一」，將中華民國在安理會享有否決權的席位改歸中華人民共和國。

因此，澤倫斯基重申烏克蘭的立場：俄羅斯的否決權屬於前蘇聯國家，蘇聯是二戰勝利者之一，聯合國是在戰後成立的，因此否決權不應被普京領導的俄羅斯所獨佔。

澤倫斯基呼籲聯合國表決取消俄羅斯在安理會的否決權，並在更廣泛的改革中給予開發中國家永久代表權。他指出：「否決權落入侵略者之手，使聯合國陷入僵局。阻止這場戰爭不可能，因所有努力都被侵略者或縱容者否決了。」