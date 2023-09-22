美國紐約州滿載高中生巴士衝出公路墮坡　至少2死40多人傷

美國紐約州9月21日發生嚴重車禍，一輛滿載高中樂團成員前往音樂營的巴士，在一條高速公路失控。巴士衝出高速公路翻落路堤，至少兩人死亡。當地媒體引述應急官員消息，意外中有40多名學生受傷，其中3人傷勢嚴重。州長霍楚爾（Kathy Hochul）發聲明稱，事故或因前輪胎故障造成。紐約州警察局表示，兩名死者為成年女性，數名乘客情況危殆。



事發在21日下午，意外發生在橙縣（Orange County）瓦瓦安達鎮（Wawayanda）附近的 84 號州際公路，該鎮距離紐約市西北方約120公里。紐約州警在社群媒體上發文稱，高速公路事後已關閉。

紐約橙縣救援當局表示，他們正在處理一起「巴士翻車」事件，並形容為「大規模傷亡」事件，但沒有提供細節。根據當地媒體播放的現場畫面顯示，巴士側落到灌木叢中，看起來基本上完好，附近散落著車輛碎片。

美國有線電視新聞網（CNN）報道，在受傷的學生中，有45 人屬輕微的碰撞和擦傷。巴士載著來自長島市（Long Island）法明代爾村（Farmingdale）的一支高中樂隊成員，正前往賓夕法尼亞州的一個樂隊營地。該學區稱，活動屬年度郊遊行程的一部分，另有五輛巴士前往營地，在事故發生後已掉頭返回法明代爾。

目前尚未清楚事故原因，以及是否涉及其他車輛，據指當時該地區天氣晴朗。州長霍楚爾在聲明中稱，已獲悉此宗悲劇，一輛滿載高中生的巴士發生事故，導致一人死亡。

現場影片顯示，翻倒巴士車身有Regency Buses的標誌。Regency Buses是一條服務於紐約州、新澤西州和康涅狄格州的地區巴士線。 該公司暫未回應事件。