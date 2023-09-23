美國參議員梅南德茲被控貪污　暫停外交事務委員會主席職務

美國曼哈頓法院檢察官9月22日起訴民主黨籍參議員梅南德茲（Bob Menendez），指他和妻子涉嫌收受三名來自新澤西州商人的賄賂。他其後暫停擔任參議院外交事務委員會主席，其黨友、新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）則要求對方辭職。



路透社報道，梅南德茲涉嫌收受價值數以萬計美元現金和金條，換取利用他身為新澤西州資深參議員的權力及影響力，為埃及政府帶來好處，並干預執政部門對該三名商人的調查。

起訴書附上一張照片，顯示調查人員在梅南德茲的家中起獲的金條，以及在一件掛在衣櫃印有他的名字外套內發現一個裝滿現金的信封。當局指他們在對方家中一共搜出超過48萬美元現金，同時要求充公在該筆資產、一架汽車和一個銀行戶口內總值56.6萬現金、金條和基金。

梅南德茲發聲明指，檢察官的過分行為顯而易見，形容對方沒有提出事實。參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）之後表示，梅南德茲有正當程序權利，但會暫時卸下參議院外交事務委員會主席職務。

根據民主黨參議院規定，捲入重罪官非的成員需要放棄領袖職務，但假如裁定無罪則可復職。梅南德茲過往亦曾經涉及另一宗貪污案件而一度辭去同一職位，不過檢察官最終撤銷控罪。

現年69歲的梅南德茲是古巴裔美國人，他在2006年首度晉身參議院，連同今次在內，一共三度遭當局調查。梅南德茲於2018年第三度連任，並計劃在明年爭取再次爭取連任，惟這次官司或影響民主黨在參議院擴大多數黨地位的部署。

參議院100個議席中，民主黨有51席，以2席之差些微領先49席的共和黨，而新澤西州的議席自1972年以來都是民主黨的天下。州長墨菲認為，對梅南德茲及男外四名被告的指控感到非常不安，形容控罪關乎國家安全和刑事司法制度的誠信，亦損害梅南德茲有效代表州內民眾的能力，因此呼籲對方即時下台。