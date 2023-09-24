北約向烏克蘭出兵斷正？俄媒：德軍在烏被俘　說德語喊「別開槍」

俄衛網9月23日援引俄羅斯武裝力量偵察兵小組指揮官的說法稱，俄軍在烏克蘭扎波羅熱擊毀一輛德國援助的坦克，發現坦克內的都是德軍軍人。



俄軍一支偵察小組的隊長稱，他們在扎波羅熱地區用反坦克導彈擊毀一輛「豹」式坦克，隨後對他們逼供，發現坦克駕駛員身受重傷，其他乘客已經死亡。

偵察兵小組指揮官說：「當我們制止他們又一次「肉搏」進攻並且在反坦克導彈的幫助下摧毀一輛豹式坦克時，我們來到被燒的設備前希望抓到俘虜。我們發現，坦克的駕駛員受了重傷，其餘人都死了。坦克駕駛員蘇醒後看到了我們，他開始喊叫到“Nicht schiessen ”（不要開槍）。

俄軍強調，被摧毀坦克的駕駛員「說了好幾次」，他不是雇傭兵，他是德軍的軍人，整個機組人員都是來自同一個連的。偵察兵稱，在為那名德軍提供第一時間救助時，他說出自己的部隊和它所在的位置。

偵察兵小組指揮官說：「我問醫生，這個德國人還能活多久，醫生回答說，還能活幾分鐘。我對這個德國人說，他的傷勢很嚴重，他活下來的機會很渺茫。他說，他很愛自己的孩子和妻子，很遺憾，他答應來了這裏。我們開始準備搶救他，但是他失去了知覺並且在兩分鐘後死了。」