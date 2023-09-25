英警射死黑人被控謀殺　倫敦逾百警員拒帶槍執勤

英國倫敦一名警員去年向手無寸鐵的黑人開槍，導致對方死亡。他上星期被控謀殺，倫敦因此有警員拒絕攜槍執勤。英國媒體報道，已有上百名倫敦警員拒絕帶槍。倫敦警方證實，已要求國防部必要時派兵支援。根據規定，軍人並不具備逮捕權。



倫敦大都會警察局24日表示，在一名警官被控謀殺24歲的非裔青年卡巴（Chris Kaba）後， 部份警員決定退出帶槍職務，以防有機會被起訴。 英國廣播公司（BBC）報道，已有100多名警員繳回持槍許可證。

倫敦只有大約十分之一的警察攜帶槍枝，持槍警員均需接受特殊訓練。警方強調，目前倫敦警方仍有「充足火力」，但已要求國防部必要時提供反恐支援。消息指出，附近地區的警員已於23日被安排到倫敦協助巡邏。

內政大臣柏斐文（Suella Braverman）表示，會就警員的持槍任務進行檢討，以確保他們「有信心值勤」，讓他們毋須擔心因履行職責而被送上被告席。

去年9月，24歲的卡巴駕駛一輛私家車時，被無標記為警車的車輛尾隨。當他遇到警方路障時，警方指他拒絕停車，最後他被一顆貫穿擋風玻璃的子彈擊中身亡。事件被質疑涉及種族歧視，曾引起大規模抗議。

對於開槍警員被起訴，卡巴的家人表示歡迎。該名警官的名字未被公開。 目前獲准保釋，預計案件明年開審。