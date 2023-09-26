中歐經貿高層對話達成6項共識　包括反對脫鉤斷鏈及加強金融合作

第10次中歐經貿高層對話昨日（25日）在北京舉行，中國國務院副總理何立峰與歐洲委員會常務副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis），各自率團進行對話。 雙方會後發表6項共識，包括反對脫鉤斷鏈、討論建立原材料供應鏈預警機制和出口管制對話機制，並將成立副部長層級的金融合作工作小組。



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雙方達成的6項共識包括：一，加強宏觀政策協調，共同應對全球經濟挑戰，並將攜手應對國際糧食、能源危機。二，同意共同維護並加強以世界貿易組織（WTO）為核心的多邊貿易體制，反對單邊主義和保護主義，將推動WTO進行必要改革。三，共同維護全球供應鏈的穩定，反對脫鉤斷鏈，雙方討論建立「中歐原材料供應鏈預警機制」，並將建立「出口管制領域對話機制」。四，承諾保持雙向開放，為對方企業提供公平、非歧視的經商環境，加強智識產權保護等對話。五，中方願對歐方擴大進口，並希望歐方取消高技術產品出口限制，中方則同意加快歐盟農產品准入進程。六，雙方將加強金融合作，推動金融業雙向開放，成立副部長級工作小組等。

何立峰表示，雙方並「就歐盟出台的國際採購工具、外國補貼審查和碳邊境協調機制等貿易政策及影響交換看法，中方希望歐方克制使用貿易救濟措施」。他還加重語氣說，中國「再次就歐盟將對中國電動車反補貼調查表達高度關切和強烈不滿，希望歐方慎重從事」。

東布羅夫斯基斯則重申歐盟最關切的議題，即俄羅斯發動侵略烏克蘭的戰爭，對全球糧食供應造成衝擊，希望中國合作推動俄羅斯重返「黑海糧食協議」。他也表示，對中國「反間諜法」等相關新法規關切，強調對歐洲企業在華經商帶來高度不確定性。