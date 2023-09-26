拜登主持太平洋島國峰會允供新援助　口誤將4千萬講成400億

美國總統拜登（Joe Biden）25日與太平洋島國領袖召開第2次峰會，為確保印太安全開放，拜登宣布明年將派海巡艦艇為太平洋島國提供訓練，並計劃與「四方安全對話」（Quad）夥伴共同投資1,100萬美元，把尖端海域感知技術引進至區域。此外，他又會要求國會批准撥款新一筆2億美元援助，協助區內島國應對氣候變化、自然災害等威脅，當中4千萬美元將用於發展基建，但拜登一時口誤，將4千萬美元講成400億美元。



繼去年9月首場峰會，拜登25日在國務卿布林肯（Antony Blinken）、國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan），以及國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）陪同下，為第2屆太平洋島國峰會揭開序幕。

除了澳洲、新西蘭、萬那杜，以及去年4月和中國簽署安全協議的索羅門群島之外，太平洋島國論壇（Pacific Island Forum）其餘14個成員國皆派出總理或總統等國家領袖與會。

拜登發表開幕致詞，首先就自己5月為避免美國債務違約，取消赴巴布亞紐幾內亞出席峰會一事再次致歉。他強調，美國致力與太平洋島國建立更強健夥伴關係，積極履行去年峰會承諾，包括設立駐東加與駐索羅門大使館、在斐濟設立美國國際開發總署（USAID）辦公室，以及重新部署美國志願服務組織「和平工作團」（Peace Corps）至薩摩亞群島、斐濟、東加等國。

此外，拜登指出，美國已與密克羅尼西亞、吐瓦魯簽署新的經濟協議，目前計劃與馬紹爾群島簽訂類似協議。此外，美國25日也正式與庫克群島和紐埃建交。

與會領袖與代表下午將與美國氣候特使克里（John Kerry）會晤，討論如何對抗氣候變遷；晚上會出席由布林肯、美國駐聯合國大使林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）主持的晚宴。