美國政府停擺危機迫近　眾院議長硬着頭皮　權宜法案29日硬闖關

距離美國聯邦政府停擺的月底大限不足5天，眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）陷入兩難局面。很多聯邦機構已預計停擺會發生。兩黨談判代表已一項短期撥款措施的權宜法案內容達成協議，惟共和黨的極右強硬派仍拒絕首肯支持。麥卡錫27日稱，法案在29日付諸表決。



圖為2023年9月20日，美國國會眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）在華盛頓國會大廈會見傳媒。（Reuters）

美國會須在每個財年通過新的立法向政府部門撥款，由總統簽署生效。但兩黨至今還未就全年支出法案達成協議，麥卡錫因此提議將決議的時間短期延長至10月，以便議員有更多時間談判。

眾院共和黨極右強硬派反對，他們堅持政府大幅削支，這導致法案「難產」。他們也反對以短期法案作為權宜之計，而是要求大幅削支，以及限制對烏克蘭的援助等。他們更威脅說，如麥卡錫不支持大幅削支，便將他罷黜。由民主黨控制參院拒絕大幅削支的方案。

無法讓共和黨團結起來的麥卡錫如想在不靠民主黨支持的情況下通過法案，最多只能失去4張共和黨贊成票。但如他要求民主黨協助他通過立法，共和黨人一樣會動議罷黜他。

共和黨僅以221比212的些微優勢控制眾議院。

眾院共和黨人內部意見分歧如此嚴重，華府很多人預計國會將無法在本週末達成協議，讓美國總統拜登（Joe Biden）在當地時間30日午夜（香港時間10月1日中午12時）將法案簽署生效。

2023年9月26日，美國聯邦政府面臨停擺危機之際，國會山莊外下着雨。（Reuters）

●僵局難解 議長頭痛

在預算案因故延遲，例如在議員就預算談判時，國會以往通常會採取所謂「持續決議案」（continuing resolution，CR）的短期融資法案，確保政府在年度預算結束後，聯邦政府仍能繼續運作。CR通常包括緊急應對國家優先事項的資金，例如對天災受害者的緊急援助。

共和黨極右派對所有的CR法案堅決拒絕，不惜讓政府停擺，也要逼國會談判完成全部12個預算法案。

《華盛頓郵報》25日引述幾名知情議員透露，在9月底「大限」之前，麥卡錫眼前只剩下兩條路，不是冒着失去議長議事槌風險找上民主黨人、將參院版權宜法案交付眾院表決，就是與這些共和黨極右派一起讓政府停擺。

多名共和黨國會助理透露，他不大可能將參院版CR在眾院交付表決，因這需要民主黨人的票才能通過。此外共和黨內極右派已稱，若麥卡錫找民主黨伸援，他們會提出動議將他的議事槌拿走。

參議院26日推進這法案，然而即使它在參院通過，在眾議院也很可能遭阻撓，無法順利「過關」。

《紐約時報》25日引述知情人士稱，兩黨的主要爭議點在於，是否在法案中新增250億美元的援助，如不把將這筆援烏資金納入法案，或許能減少參議院版本的臨時撥款法案在眾議院遇到的阻力，並更容易爭取共和黨人的支持。

●政府停擺的影響

議員面臨9月30晚維持美國政府正常運作的「硬死線」，如授撥款不獲延期，數十萬聯邦僱員將不獲發薪，直到該機構獲批新的撥款為止。數十萬項政府服務可能會受到影響，包括經濟數據發布，以及美國補充營養協助計劃（SNAP）等。

這不僅會對美國本土造成影響，還會波及其他國家，例如對烏克蘭的軍事和人道援助。