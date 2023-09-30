「超長黃金周」中國遊客去哪裏玩　怕了泰國日本？百萬人湧港過節

中國迎來「加強版」黃金周，因今年中秋與國慶假期相連，變成8天長假，在疫情後，中國遊客會否報復式出國旅遊、哪些是熱門目的地備受關注，在中國網上流傳泰國電騙傳言、加上日本排放核污水的爭議下，遊客心水會否轉變？不過從航班預訂數據來看，可能顯示一個不同的故事。



早在這次黃金周前，中國國內對黃金周帶來的經濟效應期待高，中國旅遊研究院院長戴斌9月21日便預計，這次中秋國慶長假會是史上熱度最高的國慶黃金周，估計8天時間內平均每天會有逾1億人次出遊，甚至指「可以說人人都是遊客，處處都是風景」。

根據航班應用程式航旅縱橫（Umetrip）數據，國內每日平均航班數量更是會比2019年假期增加約20%。

圖為2023年9月26日在上海的中國內地遊客（Reuters）

出國遊未復蘇

黃金周「人氣」旺，但媒體也注意到中國國內的跨省出遊熱度高之際，出國遊市場尚未復蘇，與疫情前仍有相當距離。

據中國最大的網上旅遊平台攜程（Trip.com）董事總經理兼國際市場副總裁蔡文軒便向路透社指，雖然數據顯示國內旅遊業復蘇，但出國旅遊僅恢復到疫情前的60%左右。旅遊市場調查公司ForwardKeys中國市場分析師Nancy Dai也預測，第4季出國旅行會比新冠疫情爆發前的水平下降48%。

為何出國遊不火爆？蔡文軒指出，出國團體旅遊的平均價格比疫情前高出30%，令價錢成為是否出國遊的一個主要決定因素，出國遊價格升高的背後，部份原因還與航空公司尚未恢復疫情前的航班數量有關。

據世界旅遊觀光協會（WTTC）指，一些駐華使館尚未恢復人員配備，難以滿足突然之間爆炸式的申請簽證需求，也是另一原因。機構估計中國的出國旅行可能會到2024年底前才會回到疫情前水平，再穩步成長。

「陰霾」下的泰國日本

在關於中國遊客出國遊的議題上，尤其有兩個地方備受關注，即泰國與日本，這不單是此兩地向來是中國遊客的熱門觀光地，更因近來兩地均圍繞着影響形象的負面新聞。

其一是泰國，雖然泰國新首相賽塔（Srettha Thavisin）上場後便趕在黃金周前向中國遊客開放免簽證政策，希望提升客量，但東南亞詐騙案件頻傳，直接影響到泰國、緬甸、柬埔寨等國形象。

泰國首相賽塔2023年9月25日到曼谷機場歡迎首批免簽證入境的中國遊客（Reuters）

中國網上社群流傳泰國電騙的傳言，這些驚悚故事在網絡成為熱話，8月初上映的中國電影《孤注一擲》更是講述一位電腦程序員遭販賣到一個與泰國極為相似的無名國家，陷入東南亞暴力詐騙組織。由於在中國網絡引發不少討論，且內容大量談論有關東南亞暴力詐騙話題，這套電影在柬埔寨遭到禁播。

二是在排放核污水爭議下的日本，日方8月底實施排海計劃後，中日關係大幅轉差，既是兩國官員多番爭辯，中國對日本水產下達禁令，繼而引發日本擬向世界貿易組織（WTO）投訴外，兩國之後互指對方國民亂打滋擾電話，日本又投訴有在中國的日本人學校遭民眾投石、擲雞蛋等，影響兩國人民關係。

日本2023年8月24日開始排放福島核污水後，中國禁進口日本水產，圖為2023年8月31日在福島的漁市場（Reuters）

中國遊客去哪裏

中國遊客在黃金周期間的心水目的地會否大幅轉變？若從遊客的機票預訂數據看，此並不明顯，尤其是日本。

彭博社9月25日指，中國預計搭飛機出行的旅客會逾2,100萬人次，其引述航空數據企業Flight Master的機票預訂量數據顯示，在黃金周期間預訂量排名前10的國際航線中，上海-首爾排名第一，之後在前10位之中，日本城市佔據4席，包括東京-上海排名第二、北京-東京排名第三、杭州-大阪排名第四，還有上海-東京排名第六。此顯示東京和首爾是中國遊客的兩大熱門目的地。

在前10位之中，往返廣州與泰國曼谷的航線也佔據第八與第十位。

泰國旅遊：圖為2022年8月20日，身在泰國曼谷的遊客行經大皇宮。（Getty）

中國黃金周期間首10條機票預訂量最高的國際航線

1. 上海-首爾

2. 東京-上海

3. 北京-東京

4. 杭州-大阪

5. 北京-首爾

6. 上海-東京

7. 廣州-新加坡

8. 廣州-曼谷

9. 新加坡-深圳

10. 曼谷-廣州

資料來源：彭博社、Flight Master

日本觀光廳長官高橋一郎28日指，在查詢當地旅行社後，中國遊客有出現一定程度的「取消預約」情況，但整體來說認為核污水計劃對中國旅客赴日影響有限，有些旅行社的預定出發數目超過2019年同期水平。

在日專營中國市場的行銷公司FindJapan對此給予解釋，代表井餘田泰斗認為此因赴日觀光的中國人與撥打惡作劇電話的民眾、強烈不滿日本的民眾是「完全不同的族群」。

圖為2023年5月在香港尖沙咀海旁（Reuters）

多少人湧港過節？

中國內地遊客的其中一個熱門觀光地，還有香港。根據內地平台「飛豬」統計顯示，截至9月13日，黃金周國內遊頭10個熱門目的地排名中，上海、北京、杭州佔頭三，香港則排在第六。

香港立法會旅遊界議員姚柏良預料，十一黃金周來港的旅客人數，可恢復至2018年的七成，即約100萬人來港，平均每日有13萬人至14萬人，主要以自由行旅客為主。

他又引述酒店業聯會指，黃金周期間的整體入住率達九成，旺區甚至超過九成，但未恢復至疫前的平均房價。