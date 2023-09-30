美國眾議院否決權宜法案　聯邦政府機構勢部分停擺

美國眾議院9月29日以198票贊成、232票反對，否決由眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）提出的權宜撥款法案，意味聯邦政府機構很大機會在10月1日開始部分停擺。



路透社報道，麥卡錫提出讓政府運作30天的撥款法案，為國會及白宮爭取時間談判，但不獲共和黨內的強硬派人士支持。該法案包括削減開支及實施移民及邊境限制，即使在眾議院闖關城功，亦預計無法在民主黨控制的參議院通過。

麥卡錫在表決後稱，自己有其他想法，但沒透露內容。

白宮表示，總統拜登（Joe Biden）週末會留在華盛頓，亦會與參眾兩院領袖保持接觸，嘗試解決爭議。他同日出席美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）的退休活動時警告，假如政府停擺，將會對美軍帶來影響。

財長耶倫（Janet Yellen）亦指，停擺會導致多項協助小型企業和兒童的關鍵計劃閒置，甚至拖延改善主要基建，損害美國經濟進展。

另外參議院亦在獲得跨黨派廣泛基礎的情況下，推動類似的「持續決議案」（continuing resolution，CR）的短期融資法案，希望為政府提供資金至11月17日。