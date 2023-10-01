美國政府最後關頭避過停擺危機　參眾兩院通過45天臨時開支法案

為了阻止美國政府發生部份停擺，共和黨籍眾議院議長麥卡錫在最後一刻提出新的臨時提案，建議維持對聯邦政府撥款45天，但凍結對烏克蘭的援助。這在眾議院獲得通過，參議院亦已批准。



美國政府停擺危機：圖為美國眾議院2023年9月30日投票讓臨時開支出法案過關後，鏡頭下位於華盛頓的國會山莊一景。（Reuters）

共和黨之前提出的開支法案9月29日遭21名共和黨強硬右派議員否決。若無法達成最終協議，一些聯邦機構很可能從當地時間周日午夜（香港時間今天中午）起開始停擺。

麥卡錫在最後幾小時奮力一博，提出為聯邦政府提供資金至11月17日的新提案表決。它的內容不包括極端保守派要求的大幅削支，以及民主黨排斥的邊境政策，也不包括向烏克蘭提供的援助。

這項新的臨時提案當晚以335票對91票在眾院過關。有90名眾院共和黨人反對。

圖為美國眾議院民主黨領袖、紐約州眾議員傑弗里斯（Hakeem Jeffries）2023年9月30日在眾院表決讓臨時開支法案過關後，在國會山莊向記者發表講話。（Reuters）

新的臨時提案建議將聯邦支出維持在現時水平。眾議院民主黨領袖、紐約州眾議員傑弗里斯（Hakeem Jeffries）說，這次投票是「右翼極端分子以此完全徹底的投降」。

惟這一結果可能導致麥卡錫的眾院議長議事槌不保。21名共和黨強硬右派議員曾放話稱，如他們反對的權宜之計獲得民主黨人的支持並通過，他們將罷黜麥卡錫的議職之職。

麥卡錫此前對自已的職業生涯前景以及就該提案達成最終協議充滿信心。他表明在45天內「我們的工作應全部完成」，他也歡迎那21名強硬派人士「重新加入」他們。