指美國敵視與干涉朝俄合作　朝鮮副外相批逾越紅線

朝中社10月1日稱，朝鮮外務省副相任天一當天發表談話稱，美國對朝鮮和俄羅斯之間傳統友好合作關係的敵意情緒和干涉企圖正逾越着紅線。



近日，美國無端指責朝俄兩國之間的睦鄰友好關係發展為「違反聯合國決議」、「違反國際法」，誤導世界輿論稱，朝俄合作對世界和平與安全構成威脅。

俄衛網10月1日引述任天一評論稱，「這如實地反映沈迷於冷戰式對抗邏輯的美國霸權思維方式。」朝俄關係根據朝俄兩國首腦的戰略決斷昇華和發展到新的台階，是遏制帝國主義者的強權、專橫、軍事威脅和干涉，維護和平的強大堡壘、戰略據點。

任天一強調，在美國和西方國家霸權陣營對抗騷動達到極點的情況下，朝俄兩國睦鄰友好關係迎來新的發展高潮，從而國際實力格局平衡得到保障，世界戰略安全環境也進一步得到改善。

「將對朝鮮及其周邊國家的敵對意圖暴露無遺的美日韓三角軍事同盟和引發烏克蘭衝突的主謀——北約的存在，才是危及基於聯合國憲章目的與原則的國際秩序的毒瘤，也是對世界和平與安全的重大威脅。」任天一說，美國對朝俄關係的惡意反感只會自我暴露他們在同反帝自主國家的較量中缺乏實力和手段。

文章稱，美國的對朝、對俄敵對言行再次清楚地證明，朝俄關係發展才是建設自主而和平的新世界、實現真正的國際正義的正確道路。朝鮮將進一步擴大和發展同俄羅斯等自主主權國家的傳統友好合作關係，從而遏制帝國主義者的軍事威脅和挑釁、強權和專橫，堅決維護朝鮮半島地區和世界的和平與安全。