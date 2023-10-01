斯洛伐克親俄政黨勝選　聲言不再軍援烏克蘭　外界憂損害西方團結

斯洛伐克9月30日舉行4年來第5次大選，親俄前總理菲佐（Robert Fico）領導的在野社會民主黨（SMER-Social Democracy，又稱方向黨）取得勝利。菲佐過去一直反對支持烏克蘭，外界憂慮菲佐上台後會進一步損害西方團結支持烏克蘭的立場。



在完成98%的點票後，社會民主黨得票率為 23.37%領先，排行第二、由歐洲議會副議長西梅卡（Michal Simecka）帶領的進步斯洛伐克（Progressive Slovakia）得票率僅16.86%。社會民主黨確定取得勝利。

菲佐被視為立場親俄，他過去一直批評烏克蘭，同時反對向烏克蘭提供武器。他曾表明如果組成政府，不會再向基輔提供彈藥，並反對烏克蘭加入北約。外界擔憂屬北約成員的斯洛伐克，在俄烏衝突持續之際出現親俄總理，將進一步損害西方團結支持烏的立場。

斯洛伐克人口約550萬人，這場選舉被視為斯洛伐克是否繼續走親西方路線，還是轉向親俄的關鍵。菲佐承諾要保護斯洛伐克人民的生活水準，該國很多居民的生活水準追趕不上西歐，許多人對共產主義時代的過去仍有著相對美好的回憶。菲佐在2006至2010年，以及2012至2018年間擔任斯洛伐克總理，在2018年因捲入貪污醜聞下台。

菲佐仍需要贏得足夠的盟友支持，才能組建下屆政府。西梅卡在新聞發布會上表示，尊重社會民主黨贏得了選舉，但稱將竭盡全力讓菲佐無法組建政府。西梅卡表示，左翼的聲量黨（HLAS）立場將十分重要。

左翼聲量黨（HLAS）以15.03%的得票率位居第3，外界認為該黨可能成為組成下一屆政府的造王者，