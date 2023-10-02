梅德韋傑夫︰英倘向烏克蘭派軍事教官將被消滅　辛偉誠：暫無計劃

英國國防大臣夏博思（Grant Shapps）接受英國《星期日電訊報》採訪時稱，英國防部正研究在烏克蘭境內部署英國軍人，以便訓練烏克蘭士兵。俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）警告，一旦英軍在烏克蘭協助訓練烏軍，將會成為俄羅斯軍隊的合法攻擊目標。不過，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）10月1日表示，英國沒有計劃即時向烏克蘭派遣軍事教官。



梅德韋傑夫在社交平台發文稱，一旦英國派員到烏克蘭當軍事教官，將會被俄軍無情地消滅，「這次不是作為僱傭兵，而是作為英國的北約（NATO）專家」。

針對德國可能向基輔供應金牛座導彈（Taurus Missile），梅德韋傑夫也揚言，生產導彈的德國工廠也將成為俄軍的合法目標。他又稱，西方國家的這類活動正使第三次世界大戰愈來愈近。

夏博思早前接受報章訪問時稱，烏克蘭部隊人員除在西方國家接受訓練，倫敦當局還希望向烏克蘭派遣軍事教官。他9月27日訪問基輔時，已經與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy，又譯澤倫斯基）討論了這些可能性。他還指出，英國應與其他北約國家一起，提升與烏軍的作戰兼容性，「讓他們為加入歐盟做好準備」。

辛偉誠10月1日表示，夏博思所說的是長遠以後的事，不是現在，目前沒有英國士兵會被派往參與俄烏戰事。