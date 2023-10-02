諾貝爾獎｜開發mRNA疫苗成功對抗新冠　兩人共享生理學或醫學獎

2023年諾貝爾生理學或醫學獎，在10月2日正式公布，由兩名疫苗科學家考里科（Katalin Karikó）及韋斯曼（Drew Weissman）獲獎。



2022年諾貝爾生理學或醫學獎的得主是瑞典生物學、進化遺傳學家帕博（Svante Pääbo）。他透過研究已滅絕的古人DNA，發現遺傳基因與進化的關係，為研究人類進化，如何成為「智人」打開大門。

諾貝爾生理學或醫學獎數據：

根據諾貝爾獎網站2023年10月2日發布的統計，從1901年至2023年，諾貝爾生理學或醫學獎已頒發113次。

歷屆生理學或醫學獎得主中有12名是女性。

醫學獎最年輕的得主是1923年因發現胰島素而獲獎的加拿大科學家班廷（Frederick G. Banting），獲獎時他才32歲。

最年長的得主則是發現腫瘤誘導病毒的美國科學家勞斯（Peyton Rous），他1966年以87歲之齡獲獎。

各獎項得獎者公布時間表如下：

● 生理學或醫學獎：最早在歐洲中部夏令時間10月2日上午11時30分（香港時間10月2日下午5時30分）公布

● 物理學獎：最早在歐洲中部夏令時間10月3日上午11時45分（香港時間10月3日下午5時45分）公布

● 化學獎：最早在歐洲中部夏令時間10月4日上午11時45分（香港時間10月4日下午5時45分）公布

● 文學獎：最早在歐洲中部夏令時間10月5日下午1時（香港時間10月5日下午7時）公布

● 和平獎：最早在歐洲中部夏令時間10月6日上午11時（香港時間10月6日下午5時）公布

● 經濟學獎：最早在歐洲中部夏令時間10月9日上午11時45分（香港時間10月9日下午5時45分）公布