為iPhone 15充電　電力竟越充越少？新iPhone反向充電引發新問題

iPhone 15全系列熱賣中，卻屢傳機身過熱、太脆弱，甚至揚聲器異音的災情。近期，又有多名果粉通報，他們拿蘋果新機接上行動電源，但是電量不增反減，仔細一看，竟是iPhone 15「反過來」替行動電源充電了。



外國論壇Reddit、MacRumors都有網友指出，在許多情況下，iPhone 15無法正常使用行動電源，有時甚至會「反向」為行動電源充電。

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專家認為，這個問題可能源自iPhone 15系列的新功能「反向充電」，原本新功能主打透過手機替Apple Watch、AirPods等小型蘋果配件充電，如今卻影響了部分行動電源的USB-C接口。

據報多款行動電源都有發現類似問題，安克（Anker）則在接獲通報後回應，「由於iPhone 15的反向充電功能，Anker PowerCore Slim 10k PD的USB-C充電接口可能受到影響，目前尚無解決方案，為iPhone充電的唯一方法就是使用USB-A接口。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】