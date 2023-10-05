伊朗少女疑被道德警察打至昏迷　當局稱其血壓低暈倒

撰文：蕭通
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伊朗又傳出道德警察施襲事件，德黑蘭一名16 歲少女疑因未遵守頭巾規定，遭道德警察毆打至昏迷，需要住院治療。觸發「頭巾示威」的22歲女子阿米尼（Mahsa Amini）逝世剛滿一周年，今次事件或令社會再次陷入緊張。

流亡海外的人權組織Hengaw 指出，少女加拉萬德（Armita Garawand ）因違反頭巾規定，在德黑蘭乘搭地鐵時遭道德警察毆打，事後被其他人抬下列車，放在月台上。根據閉路電視畫面，她當時一動也不動，疑已不省人事。Hengaw又發放加拉旺德留院的圖片，顯示她頭部及頸部被包紮，需要以喉管餵食。

官方媒體也公開經過剪輯的視頻，稱加拉萬德是因血壓下降而暈倒，導致她撞到了火車車身，影片並未顯示火車上的情況。 官方媒體並發布少女父母的採訪，他們說加拉萬德沒有受到襲擊。父親說：「我們檢查了所有視頻，我們已經證明這宗事件是意外，呼籲請各界為孩子的康復祈禱。」

Hengaw則認為，加拉萬德的父母是被迫發表此番言論。據指出，改革派報紙《東方報》（Shargh）的一名記者曾試圖到醫院採訪事件，但被短暫逮捕，此後警方限制外人進入病房。

去年9月，22歲女子阿米尼被指違反戴頭巾規定，被道德警察扣押期間死亡，觸發全國多個月示威，道德警察亦一度暫停在街上巡邏。

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