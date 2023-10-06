中日關係持續緊張　在華日本人跌至近20年來最低

受中日關係緊張、冠病疫情防治等因素衝擊，在中國生活的日本人近10年來從15萬人的高峰跌至近20年的最低水準。



根據日經中文網星期四（10月5日）報道，日本外務省發布的海外日籍人數調查統計顯示，2022年在中國生活的日本人比2021年減少5%，降至10萬2066人。 假設2023年年減超過2%，在華日本人人數將繼2005年後再次跌破10萬人。

報道稱，這項統計以「在留申報」為基礎，有些人沒有提交在留申請，因此實際在留人數可能更多，但呈現減少趨勢這一點沒有變化。

在華日本人人數下滑的轉折點是2012年，當年9月日本將尖閣諸島（中國稱釣魚島）國有化，中國發生反日遊行，日系超市和工廠被破壞。 由於在華生活的不安感增加，2013年在中國生活的日本人比2012年大幅減少10%。

近幾年，冠病疫情促使許多日本人回國，許多日企即使在生活恢復正常後仍減少向中國派駐人員，加上中國7月實施的修訂版反間諜法更讓日本人日益擔憂。

通報也指出，日系汽車廠商在中國的困境也可能導致今後在華日本人人數進一步減少，其中豐田和三菱汽車今年都決定裁退在中國合資公司的員工。

本文獲《聯合早報》授權轉載

