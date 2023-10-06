普京：不反對烏克蘭加入歐盟　俄羅斯或恢復核試

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）說，俄羅斯一向來反對烏克蘭加入北約（NATO），因為這會對俄羅斯的安全構成威脅，但他說俄羅斯不會反對烏克蘭加入歐盟。



綜合路透社和新華社報道，瓦爾代國際辯論俱樂部（Valdai Discussion Club）年會全體會議星期四（10月5日）在俄羅斯南部城市索契（Sochi）舉行，普京在會議上作此表示。

普京指西方特別是美國試圖用「秩序」取代國際法，隨意制定「規則」並要求別人遵守，這是殖民思想的表現。他說，西方是時候「停止傲慢」了，殖民統治時代早已一去不返。

普京說，未來的世界應該集體決策，而不是一方為所有人做決定。俄羅斯希望生活在一個開放、互聯的世界。他說，不應把自己的想法強加給其他國家和人民。世界的多樣性不僅應得到保護，而且應成為普遍發展的基礎。

圖為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2023年10月5日在俄羅斯南部城市索契（Sochi）出席瓦爾代國際辯論俱樂部（Valdai Discussion Club）年會全體會議。（Reuters）

普京不排除俄羅斯恢復核試驗的可能性，他說，俄羅斯可能會撤回對一項具有里程碑意義的禁止核試驗條約的批准，並證實俄羅斯已經成功測試了一枚實驗性核動力巡航導彈。

普京說，美國已簽署但尚未批准1996年全面核試驗禁令，而俄羅斯已簽署並批准。他認為俄羅斯可以效仿華盛頓的立場，「理論上，我們可以將批准撤銷。」

莫斯科上一次進行核試驗是在1990年，蘇聯在一年之後解體。俄羅斯於2000年批准了全球核試驗禁令。

2022年2月24日俄羅斯開始向烏克蘭展開「特別軍事行動」後不久，基輔就申請加入歐盟，並已獲得歐盟正式候選國地位，但烏克蘭要達到入盟條件可能需要多年時間。

瓦爾代國際辯論俱樂部為俄羅斯智庫，成立於2004年9月，每年舉辦一次年會，是世界各國政治家、學者交流互動的重要平台。2023年年會10月2日至5日在索契舉行，主題為「公平的多極化：如何確保所有人的安全與發展」，來自42個國家和地區的約140名代表出席。

本文獲《聯合早報》授權轉載

