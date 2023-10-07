Booking.com獲利大增卻欠錢數月　酒店業者呻：戶口僅剩3美元

英媒9月30日報道，著名訂房網站Booking.com的2023年第二季度獲利大增51％，卻連續幾個月未支付款項，讓全球許多酒店業者及和其他合作夥伴損失數千美元，有業者表示，自己因此被迫自掏腰包支付租金和其他費用直到戶口只剩下3美元。



《衛報》指，泰國、印尼和歐洲的酒店業者紛紛在Facebook群組抱怨自己未收到款項，Booking.com把此事歸咎於技術問題。

自7月以來，Booking.com的合作夥伴報稱出現支付問題，有些業者表示，在更早的幾個月就已遇到這樣的問題。儘管Booking.com繼續收取顧客款項，但未向酒店業者交付應付款項的情況時有發生。

在泰國閣帕岸島（Koh Phangan）從事旅遊行業生意20年的美國商人因費爾德（Loren Infeld）表示，Booking.com自4月中旬開始停止向他支付款項，已半年未收到錢。

因費爾德是租用Wild & Wandering集團旗下的A Full Moon Beach Hotel來經營生意。由於一直未有收到Booking.com的款項，他被迫自掏腰包交租並支付其他款項，直至戶口剩下3美元。

Booking.com在聲明中表示，理解受影響業者的沮喪，將努力以最佳方式支持其住宿合作夥伴，公司因持續的技術問題，支付出現錯誤，目前已修正這些問題。