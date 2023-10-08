以色列反擊哈馬斯突襲　發言人：已為局勢升級做好準備｜持續更新

以色列與巴勒斯坦局勢升溫，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）10月7日早上發動名為「阿克薩洪水」（Al-Aqsa Flood）的突襲軍事行動以來，至少200名以色列人死亡，1100名以色列人受傷，230多名巴勒斯坦人死亡，1600名巴勒斯坦人受傷。本文持續更新最新情況。



0200 以色列軍方發言人表示：「我們已為北部地區的（局勢）升級做好準備。」

0145 《以色列時報》引述醫療官員及衞生部稱，雙方衝突迄今導致逾150名以色列人死亡，1,104名以色列人受傷。以色列傳媒N12其後指，至少200名以色列人在哈馬斯襲擊中喪生。由哈馬斯控制的加沙衞生部則指，至少232名巴勒斯坦人喪生。

0130 哈馬斯稱，已向特拉維夫發射150枚火箭。《以色列時報》也報道，哈馬斯的火箭再次射向特拉維夫及周邊地區，特拉維夫上空傳出巨大的爆炸聲響，這次火箭襲擊至少造成9名平民受傷。

0115 巴勒斯坦傳媒報道，哈馬斯領導人辛瓦爾（Yahya al-Sinwar）的住宅遭以色列空軍轟炸。

一把衝突：圖為2023年10月7日，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）從加薩地帶向以色列發射火箭。（Reuters）

0100 以色列能源部長卡茨（Israel Katz）簽署命令，指示以色列電力公司切斷對加沙地帶的電力供應。加沙地帶在很大程度上依賴以色列和燃料進口來獲得電力。

0044 美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）通電話，奧斯汀表示會堅決支持以色列國防軍及以色列人民。

0030 美國總統拜登與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通話後發聲明說：「我向內塔尼亞胡總理表明，我們隨時做好準備，為以色列政府和人民提供一切恰當的支援手段。」

0001 由哈馬斯控制的加沙衞生部指，自7日上午發動襲擊以來，已有198名巴勒斯坦人死亡，1610人受傷。以色列衞生部則表示，至少100名以色列人死亡，908人受傷。