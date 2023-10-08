以巴衝突｜拜登與內塔尼亞胡通話　布林肯稱將會公布軍援细節

以巴衝突持續升溫，美國媒體報道，美國總統拜登（Joe Biden）10月8日與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通話，但暫時未公開內容。另外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美國作為以色列的親密盟友和主要武器供應國，或在星期日（10月8日）晚些時候宣布華府擬向以方提供新軍事援助的細節。



布林肯8日受訪時稱，今次衝突的部份動機，可能是為了破壞沙地阿拉伯和以色列，以及其他與以色列關係正常化的國家的努力，這並不奇怪。美國正在研究以色列提出的其他具體要求，料當日晚些時候可能會有公布。他補充說，總統的指示是確保向以色列提供它在此刻所需的一切，以應對來自哈馬斯的襲擊。

布林肯表明，華府正在核實有關哈馬斯這個「恐怖組織發動的恐怖攻擊」導致數名美國人死亡的報道。他也說，儘管哈馬斯和伊朗之間長期保持聯繫，但尚未有證據證明伊朗是襲擊背後的幕後黑手。布林肯又稱，以色列大部份地區於8日相對平靜，但加沙地帶戰鬥激烈。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）同日表明，伊朗支持巴勒斯坦民族的合法自衛權，以色列政權及其支持者應對危害該地區安全負責，他們必須在事件承擔責任。