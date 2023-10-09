以巴衝突｜女子於音樂節遭哈馬斯綁架　內地媒體指是中以混血兒

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯爆發激烈衝突，內地媒體稱獲得以色列中華商會確認，一名擁有一半中國血統的以色列女子，在以色列南部被哈馬斯武裝分子綁架，並被拖到了加沙。不過，中國駐當地使領館未證實消息。



根據以色列媒體報道，名為住棚節（Sukkot）的音樂節是哈馬斯多線襲擊的目標之一。7日早晨，一位名為諾亞（Noa Argamani）的女子被哈馬斯武裝分子劫持到加薩。 在網路影片中，諾雅被數名男子用摩托車載走，她尖叫著「別殺我！不，不，不」，而她的男友納森（Avi Nathan）則遭到劫持者的粗暴對待，現在也告失蹤。她的父親在受訪時傷心欲絕，表示自己把女兒從小保護到大，現在卻只能看著影片中驚恐的女兒而無能為力。

以色列中華商會發布消息稱，該名女子名為諾雅，今年25歲，是一名學生。該商會一名工作人員向《南方都市報》表示，經以色列駐華大使館證實，諾雅是一名在北京出生的中以混血兒。據透露，諾雅當時正在以色列南部參加一個和平音樂節，哈馬斯武裝分子綁架了她，並把她從以色列拖到了加沙。

商會表示，諾雅的母親是華人，諾雅是擁有一半中國血統的以色列人。目前當地華人圈正發起對她的幫助。