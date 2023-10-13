以色列婦遭5哈馬斯分子挾持20hrs　兩神招卸心防　撐到乖仔班救兵

以色列婦女埃德里（Rachel Edri）和丈夫戴維（David Edri）在位於以色列南部城鎮奧法基姆（Ofakim）的家中遭5名哈馬斯成員挾持20小時。她透過為哈瑪斯成員下煮食，成功撐到身為警察的兒子埃維（Evi）帶着一支特警隊來救人。



埃德里在被挾持期間為哈馬斯成員煮食，讓他們酒足飯飽。她接受美國廣播公司（ABC）訪問時稱：「我知他們只要是肚子餓，就會生氣。」

埃德里也為他們提供餅乾、咖啡、零糖可樂和水，還與他們聊天。她接受《國土報》訪問時說：「我告訴他，我必須注射胰島素，試圖分散他們的注意力，避免讓他們知我的孩子是警員。我還跟他說：『我教你希伯來語，那你教我阿拉伯語。』

她說：「我知這（與他們相處）是攸關生死的事。」

美國廣播公司報道稱，埃維攜手槍走進父母的家的時，發現哈馬斯成員扼住母親的喉嚨，另一隻手拿着手榴彈，威脅要殺死她。埃德里則偷偷舉起手向埃維示意，表示家中有5名哈馬斯成員。最後，一支特警隊接手救援，成功將埃德里夫婦救出。

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