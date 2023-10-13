以色列促加沙北110萬人24小時內南撤　地面戰一觸即發？｜最新

以巴局勢升溫，以色列軍方10 月13日要求加沙（Gaza）北部民眾向南撤離，稱在當地進行軍事行動，打擊哈馬斯（Hamas）的軍事能力。這意味以巴衝突很大機會演爆發地面戰，加沙地帶變成戰場。香港01彙整戰事相關最新消息如下：



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1300 聯合國認為，要避免在這一過程中出現嚴重人道主義災難是不可能的，聯合國強烈呼籲以方撤銷有關決定。

以色列一再警告

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）10月7日已說，以色列將動用全部力量摧毀哈馬斯，呼籲加沙居民馬上離開。

他警告加沙平民，「恐怖即將到來」，呼籲他們「立刻離開」。加沙人卻說，他們已是無路可逃。

以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）10月12日稱以色列在準備對哈馬斯發動大規模軍事行動。

以色列情報部長加姆利爾（Gila Gamliel）的專訪內容，以色列欲以巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）「連根拔起」的戰爭，嚇阻全世界激進分子，使其不敢發動襲擊。

以色列官員10月11日說，相關各方目前正在進行談判，商討設立人道走廊，讓美國公民及巴勒斯坦平民在以軍襲擊之前離開加沙進入埃及。但據了解，埃及拒絕同意。