布林肯抵沙特阿拉伯　今晚晤王儲｜持續更新

以巴局勢升溫，以色列軍方10月13日要求加沙（Gaza）北部民眾向南撤離，稱在當地進行軍事行動，打擊哈馬斯（Hamas）的軍事能力。這意味以巴衝突很大機會爆發地面戰，加沙地帶變成戰場。以方死亡人數逾1,300人，巴方逾2,200人。香港01彙整戰事相關最新消息如下：



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1233 美卿布林育抵達沙特阿拉伯首都利雅德進行訪問，美國官員稱他將與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會面，料將討論以巴局勢。會面料在香港時間今晚7時30分進行。

以巴戰爭：當地時間2023年10月14日，美國務卿布林肯結束在阿聯酋一天行程後抵達沙特阿拉伯利雅得，步出機艙時揮手致意。（Pool via Reuters）

1151 中國政府中東問題特使翟雋特使在接受中國環球電視網（CGTN）採訪時表示，巴勒斯坦問題的根源在於獨立建國的夙願一直沒有實現，所以出路在於落實兩國方案。他本週訪問中東，工作方向是協調各方停火止戰、保護平民、緩和局勢並推動和談。

1030 哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniya）發表電視講話，呼籲巴人不要離開加沙地帶北部。

1020 美國政府14日建議在加沙地區的美國公民，向南移動到與加沙與埃及接壤的邊境城鎮拉法市（Rafah），為邊境可能重新開作準備。

1000 以色列國防軍當地時間14日晚發聲明稱，已完成動員數十萬後備役，正準備對加沙實施更爲廣泛的地面軍事行動計劃，來擴大以軍攻勢，其中包括陸海空的聯合攻擊。

聲明稱，目前以軍已經完成在以色列境內的部隊部署，將加強針對下一階段軍事行動的準備，其中重點就是對加沙地帶發動地面行動。

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0900 伊朗外長阿卜杜拉希揚會見哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniya），這是以巴7日爆發衝突以來，伊朗官員和哈馬斯高層之間的首次會面。

0833 中國政府中東問題特使翟雋將訪問中東有關國家，他稱同各方進一步加強協調，大家工作的方向是停火止戰、保護平民、緩和局勢、推動和談。

0630 以軍稱戈蘭高地遭敘利亞火箭襲擊、以方已發動反擊後，敘利亞國防部證實以色列襲擊了阿勒頗機場。

0500 中共中央政治局委員、外交部長王毅10月14日同沙特阿拉伯外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）通電話期間稱，以色列的行為已超越自衛範圍，應認真傾聽國際社會和聯合國秘書長的呼籲，停止對加沙民眾的集體懲罰。

0345 美國總統拜登（Joe Biden）分別與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）通電話。

0145 以色列軍方發言人稱，北方部隊已做好全面準備。以軍還表示，哈馬斯正在阻止巴勒斯坦人撤離加沙地帶北部。

0130 以色列軍方表示，他們的部隊已在全國範圍內部署，提高下一階段戰爭的作戰準備，並「強調重大地面行動」。

0100 以色列國家安全顧問哈內格比（Tzachi Hanegbi）表示，以色列正嘗試不陷入兩線戰爭，希望真主黨不會為黎巴嫩帶來實質上的毀滅。

0030 以軍宣布，正對加沙地帶哈馬斯的設施進行大規模打擊。

0001 美國國務院表示，美國政府正在鼓勵加沙內的美公民出發往南部，前往與埃及接壤的拉法過境點（Rafah Crossing）。

美國國務院發言人表示「我們已通知與我們聯繫的加沙內美國公民，如果他們評估安全，他們或希望靠近拉法過境點。」