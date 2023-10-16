以巴衝突｜內塔尼亞胡重申殲滅哈馬斯　以軍再促加沙民眾南撤

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）10月15日重申要「消滅哈馬斯」，稱其軍隊正在加沙準備地面行動，剷除這個激進組織。 當地局勢不斷惡化，以色列空襲造成的死亡人數不斷上升，平民表示無處可逃，任何地方都不安全。



內塔尼亞胡15日首次召集緊急內閣會議，成員包括前反對派議員。 內塔尼亞胡表示，「哈馬斯認為我們會被摧毀，事實是我們將摧毀哈馬斯。」他又表示，國家團結的表現，向敵人和世界發出了明確的信息。

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以色列軍方最高發言人哈加里（Daniel Hagari）15日再次呼籲，加沙城的居民為了個人安全，請往南離開加沙城和所有周邊地區。

巴勒斯坦加沙走廊衛生部門15日凌晨說，僅在24小時內，以色列的空襲至少造成加沙走廊300人死亡，其中大部份是婦女和兒童，另有800人受傷。

撤離途中處處炮擊 平民受困

一些原本正往南下的巴勒斯坦人表示，已被迫向北返回，因為他們所到之處都遭到攻擊。 加沙地帶北部醫生薩菲亞（Hussam Abu Safiya）表示，撤離命令是不可能的，「你們看到的這個病房裡，有一些連著呼吸機的孩子，我們應該把這些孩子疏散到哪裡呢？ 」

世界衛生組織（WHO）表示，以色列下令疏散加沙22家醫院，是「對傷者宣判死刑」。