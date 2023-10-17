以巴衝突｜布魯塞爾槍擊兩瑞典球迷亡　在逃槍手傳自稱ISIS成員

以巴衝突升級之際，比利時首都布魯塞爾10月16日發生槍擊案，造成兩名瑞典籍民眾死亡。消息指出，他們很可能是兩名足球支持者，當晚比利時於歐國盃外圍賽主場迎戰瑞典。警方拒透露更多細節，但英國《每日郵報》報道，槍手使用「Slayem Slouma」這個名字在社交平台上承認犯案，自稱為伊斯蘭國（ISIS）成員，並要為美國芝加哥一名6歲的美籍巴勒斯坦男童被殺報仇。



警方發言人證實，事發晚上7時左右，警方接報到場並封鎖現場調查，但拒絕透露更多細節。

當地傳媒發布的片段顯示，一名身穿螢光橙色外套的槍手，騎著一輛摩托在十字路口先開了兩槍，然後又開了三槍，然後跑進一棟建築物，又開了兩槍，並在犯案後逃離現場。另有報道指，一名目擊者稱，槍手在開槍前高喊「真主至大」。

英國《每日郵報》報道，社交媒體上流傳一段影片顯示，一名講阿拉伯語的男子表示，他以ISIS名義實施了這次襲擊。警方證實，影片中的男子穿着橙色夾克、戴著黑色圍巾、戴著黃色棒球帽，留著濃密的黑鬍子，正是警方正在尋找的疑犯。

檢察部門表示，正調查槍擊案，不會猜測槍手的動機。負責恐怖主義案件的聯邦檢察官，正在調查案件動機是否涉及恐怖主義。