韓國為免中國經濟反制　對參與台潛艇計劃的公司採取行動

路透社10月16日引述警方文件和消息人士報道，為了避免中國採取經濟報復措施，韓國2022年針對一家海洋技術公司採取行動，指這家公司參與台灣自造潛艦項目，違反韓國貿易法。



路透社星期一（10月16日）報道，韓國警方在2022年2月17日向法官提交書面證詞，尋求逮捕海洋技術公司技高策略（SI Innotec）執行董事朴末植（Park Mal-Sik，音譯）。

警方在書面證詞中解釋，官方擔心中國2016年在韓國決定部署美國的末段高空區域防禦系統（即薩德反導系統）後，採取全面制裁的情況會再次發生。

警方指技高策略向台灣供應潛艇製造設備的事宜，直接影響到韓國的整體安全，並「擔心會發生類似於針對第二次部署薩德的危機，例如經濟報復」。警方諮詢了韓國軍售監管機構。

書面證詞顯示，韓國警方引述路透社在2021年的一篇報道稱，來自韓國等地的承包商和專家參與台灣潛艇計劃，已引起中國的不滿。

技高策略在2022年8月被罰款，朴末植也被判緩刑。技高策略和朴末植否認有不法行為，已提出上訴。朴末植通過公司律師拒絕置評。

此外，根據法庭記錄和知情人士的說法，打擊行動有擴大跡象，兩家據稱向台灣供貨的兩家韓國工程分包商金河（Keumha），以及S2&K去年11月被控違反貿易法，其中一名行政總裁被控從事工業間諜活動。

消息人士稱，韓國外交部完全反對金河與台灣展開合作，並向韓國軍售監管機構轉達這一點。

書面證詞稱，許多有潛艇專業知識的公司避免向台灣提供協助，因為考慮到此舉「對經濟的損害大於收益」，例如中國可能會對韓國出口商品實施禁令，這些公司預計不會得到政府批准。

路透社稱，他們無法確定中國是否向韓國施壓，要韓國針對上述公司採取行動。

台媒「信傳媒」2022年6月曾引述韓國媒體報道，一家A公司因泄露潛艇管制技術給台灣而被捕。信傳媒也引述韓方人士查證後的資訊稱，這家A公司是技高策略，並說技高策略經軍火商、台前海軍顧問郭璽引介，協助台灣潛艦自造技術顧問。