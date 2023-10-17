聯合國會議　中國籲擁核國締結互不先用核武條約

中國常駐聯合國代表團參贊吳劍劍10月16日在第78屆聯合國大會裁軍與國際安全委員會召開會議上，闡述中方在核裁軍問題上的政策主張，他指中國呼籲其他核武國家與中國一道奉行不先使用核武政策，締結「互不先使用核武條約」。



新華社17日報道，吳劍劍表示當前全球安全情勢經歷冷戰以來最深刻變化，國際社會應實踐真正的多邊主義，秉持共同、綜合、合作、永續的安全觀，堅決抵制冷戰思維、陣營對抗，維護《不擴散核武條約》目的和宗旨，加強條約的普遍性、權威性和有效性，共同推動國際核裁軍進程。

吳劍劍表示，核裁軍應遵循「維護全球戰略穩定」「各國安全不受減損」等原則，以公平合理、逐步削減、向下平衡的方式，循序漸進地推進，擁有最大核武庫的國家應繼續履行核裁軍特殊、優先責任，中方支持五核國在五國領導人去年1月發表的防止核戰聯合聲明基礎上，為減少戰略風險進一步做出努力。

吳劍劍表示，要切實降低核武在國家和集體安全政策中的作用，中國呼籲其他核武國家與中國一道奉行不先使用核武政策，締結「互不先使用核武條約」，相關國家應放棄發展部署全球飛彈防禦系統，不在亞太及歐洲部署陸基中導，停止強化所謂「延伸威懾」，將部署在國外的核武撤回本國，不得在亞太地區複製「核共享」安排。

吳劍劍說，中國呼籲國際社會共同落實聯大通過的「在國際安全領域促進和平利用國際合作」決議，加大對發展中國家的資金和技術援助，促進科技發展成果普惠共享，同時確保核能和平利用不以犧牲自然環境和人類健康為代價，秉持負責任的態度共同落實2030永續發展議程。

吳劍劍強調中國的核戰略與核政策具有高度穩定性、連續性和可預見性，在核武國家中獨樹一幟，最為負責、最透明，他指儘管個別國家對中國核子政策、核武力量建設進行無端的猜測和別有用心的指責，中國有關政策與實踐始終如一，國際社會亦有目共睹。

他又指中國有關政策與實踐本身，就為促進國際核裁軍進程做出了重大貢獻，並將繼續為此作出建設性的貢獻。