以巴衝突｜加沙中部醫院遭以軍空襲　恐逾500死　哈馬斯斥屠殺

以色列10月17日繼續空襲加沙走廊，中部醫院Al-Ahli Baptist Hospital遭到炮擊，加沙衛生部發言人表示，造成至少500人死亡。半島電視台（Al-Jazeera TV）則引述民防部隊負責人稱，至少有300人死亡。哈馬斯在其 Telegram 頻道發布聲明，形容事件為「可怕的屠殺」及「種族滅絕罪行」。 以色列軍方表示，暫未有相關信息提供。



加沙衛生當局稱，以色列連日空襲加沙，已造成約3,000名巴勒斯坦人死亡。聯合國管理的一所學校17日也遇襲，至少6人死亡。



暫時未知道醫院遇襲過程，以及其受損程度。網上流傳片段顯示，疑屬醫院建築物起火，醫院人員慌忙疏散病患，現場氣氛緊張。

哈馬斯在聲明指出，醫院的傷患大多是流離失所的家庭、病人、兒童和婦女。「國際社會以及阿拉伯和伊斯蘭國家，必須承擔起責任並立即進行干預，而不是在明天……須制止佔領軍及其法西斯軍隊的傲慢，並追究其對以色列所犯下的種族滅絕的責任。在已經被封鎖的地區已經連續第11天了。」

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）發言人沙姆達薩尼（Ravina Shamdasani）17日表示，以色列似乎沒有採取任何措施，為暫時撤離加沙平民提供適當住宿地點，以及合理的衛生、健康、安全和營養條件。

據指出，加沙走廊的醫療設施已經遭到115次攻擊，當地多數醫院都無法運作，水、電和醫療用品非常缺乏。外界也日益擔憂，加沙的35萬名慢性病患很難獲得醫療服務。

沙姆達薩尼又指出，以色列對加沙走廊的圍困，以及對加沙北部的撤離令，可能構成違反國際法，相當於強制遷移平民。

「強制遷移」（forcible transfer）即強制性對平民進行重新安置，屬於國際刑事法院（ICC）具有管轄權的「違反人道罪」。