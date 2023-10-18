拜登出訪以色列在即　加沙醫院遭空襲恐500死｜持續更新

以色列10月7日遭巴勒斯坦極端組織「哈馬斯」（Hamas）突襲，多個地方遭密集火箭攻擊，大批軍民遭武裝份子綁架或殺害。以色列其後向哈馬斯宣戰，包括準備在加沙地區展開地面行動。

國際社會嘗試斡旋，惟戰火未有平息迹象，加沙地區淪為戰場，當地大批民眾湧至南部避難，引發人道危機憂慮。

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以下香港01彙整有關這一輪以巴戰爭的最新資訊：

0945 美國對黎巴嫩發出旅遊警示

美國國務院提升黎巴嫩的旅遊警示吸別至第四級，指當地真主黨及其他武裝組織與以色列交火，導致當地出現無法預測的安全情況。華府呼籲民眾重新考慮前往黎巴嫩的計劃。

0905 加沙醫院遇襲 以巴雙方互相指責

加沙醫院Al-Ahli Arabi Baptist hospital遭炮火擊中，當地官員指超過500人喪生，而且不少都是婦孺。以色列否認空襲醫院，反指是伊斯蘭聖戰組織由加沙射向以色列的火箭而造成。

國際社會普遍譴責事件，而這宗襲擊正值美國總統拜登出訪中東前夕，惟他原定到約旦與埃及、巴勒斯坦自治政府領袖的峰會則臨時取消。白宮解釋是當地就事件舉行三天哀悼期而臨時告吹。