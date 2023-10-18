72國聯合國大會共同發言　反對藉人權干預中國內政

根據中國駐聯合國代表團網站消息，第78屆聯合國大會第三委員會10月17日在紐約聯合國總部舉行人權問題一般性辯論。中國常駐聯合國代表張軍在會上發言，反對任何國家借人權問題干涉中國內政。



張軍表示，今年是《世界人權宣言》通過75週年。國際社會要本着構建人類命運共同體的精神，加強團結合作，維護共同安全，促進共同發展，推動國際人權事業不斷向前發展。我們要維護世界和平，堅持和平解決爭端，為促進和保護人權築牢根本前提。要大力促進發展，全力推動2030年議程重回正軌，為促進和保護人權打造堅實保障。要加強交流互鑒，堅決不給「民主對抗威權」等錯誤論調任何存在空間。要維護公平正義，讓促進和保護人權始終堅持正確方向。

張軍指出，「在實現中華民族偉大復興中國夢的徵程中，中國走出了一條順應時代潮流、適合本國國情的人權發展道路。這是一條堅持以人民為中心的發展道路，一條堅持人民當家作主的發展道路，一條各族人民共同繁榮的發展道路，一條既充分履行自身責任同時為世界人權事業作出重要貢獻的發展道路。中國提出並踐行全球安全倡議、全球發展倡議和全球文明倡議，為國際人權事業指明正確方向。」

張軍強調，歐盟等少數西方國家企圖借涉疆等問題干涉中國內政，中方對此堅決反對、嚴正拒絕。他指出，關於中國人權狀況的種種謊言完全沒有事實依據。所謂涉疆「評估」報告充斥虛假訊息，完全非法、無效。他指出，將人權問題政治化毫無出路。美國、英國等自身存在種族歧視等嚴重侵犯人權問題，卻對發展中國家肆意指責，這種雙重標準不得人心。

他稱，「試圖借人權問題阻撓中國發展的圖謀不可能得逞。中國的強國進程、中華民族的偉大復興是歷史大勢、時代潮流，任何人都無法阻攔。他指出，對話合作才是正途。少數國家肆意破壞人權領域對話合作，最終結果只能是自陷孤立、自取其辱。」

張軍還代表28個國家作共同發言，揭批美西方濫施單邊強制措施，強調單邊強制措施違反《聯合國憲章》宗旨和原則以及國際法，有悖於多邊主義和國際關係基本准則，對受制裁國家及其人民造成破壞性甚至致命後果，嚴重侵犯並剝奪了包括健康權和生命權在內的各項人權，呼籲立即徹底取消。

會上，廣大發展中國家和友好國家發言支持中國，其中巴基斯坦代表72國作共同發言，委內瑞拉代表「捍衛《聯合國憲章》之友小組」19個國家作共同發言。

除了委內瑞拉，很多國家單獨發言，積極評價中國人權事業發展成就，反對將人權問題政治化。會場內形成支持和呼應中國立場、反對藉人權問題干涉中國內政。