阿拉伯世界譴責以色列炮轟加沙醫院　美國猶太組織籲拜登推動停火

以巴衝突持續，加沙城的阿赫利阿拉比醫院（Al-Ahli Arabi Baptist hospital）10月17日遭炮火擊中，當地官員指超過500人喪生後，引起國際社會極大迴響。以色列和巴勒斯坦極端組織（Hamas）互相指責，阿拉伯國家則將矛頭指向以色列。而在美國，就有一批猶太人集會，要求華府推動停火。



路透社及土耳其國家通訊社( Anadolu Agency ) 18日報道，沙特阿拉伯、卡塔爾、阿曼、埃及、阿爾及利亞、黎巴嫩、敘利亞的外交部分別發表譴責聲明，形容故意針對平民設施攻擊是嚴重違反國際及人道法，形容事件是戰爭罪行。

卡塔爾警告，以色列擴大加沙地區的攻勢，醫院、學校等設備遇襲，被視為在衝突時的危險升溫，亦可能為區內安全及穩定帶來可怕後果。

全球多個城市都有民眾發起反以色列集會，黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）的美國大使館附近有大批示威聚集，抗議美國為以色列撐腰，他們向使館投擲雜物，保安部隊發射催淚氣體和出動水砲驅散。

至於在美國首相華盛頓，亦有一批為數200多人的猶太和平份子到國會山莊附近集會，要求拜登（Joe Biden）政府及國會施壓，迫使以巴雙方盡快停火。