中國駐美公使促美國尊重中方4核心利益　台灣問題列首位

中國駐美公使徐學淵10月17日出席美國智庫中美研究中心（ICAS）舉行的中美關係年會，她談到美國應尊重中國的核心利益，並列出4個方面，其中第1方面是台灣問題，她並指若在台灣問題得不到美國尊重，中國很難在其他問題與美國愉快合作。



中評社18日報道，徐學淵在活動上與美國中國問題專家蘭普頓（David Lampton）舉行「主旨對話」，她表示中美關係近期出現企穩勢頭，雙方交往和對話增加。

她強調互相尊重是雙方互動前提，雙方應當尊重彼此人民選擇的發展道路，尊重彼此的核心利益和發展權利，她感嘆在與美國同行日常打交道的過程中，發現他們理解不到互相尊重的重要性。

徐學淵談到互相尊重最重要就是美國應尊重中國核心利益，這些利益體現在四個方面，也是中方紅線和底線，一是台灣問題，二是民主與人權，三是政經制度和發展道路，四是發展權利。

她稱「台灣問題是中國核心利益中的核心。如果這個核心利益中的核心得不到美國很好的尊重，要我們說我們可以把台灣問題放在一邊，讓我們與你們在其他問題上愉快地合作，這是極其困難的。我不認為這對我們是可能的。」

徐學淵指，中美科技協定正是中美合作共贏的完美例子，就是因為這個協定下有相關的規程，中國才會有這麼多的留學生來美留學。