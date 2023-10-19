拜登將在明早發表特別演說　為撥款軍援烏克蘭及以色列爭取支持

美國總統拜登（Joe Biden）將針對俄烏戰爭和以巴衝突在橢圓形辦公室發表演説，以爭取美國人的支持，為以色列及烏克蘭提供軍事援助。



法新社及《紐約時報》報道，拜登10月18日剛赴以色列訪問，返回美國便準備在19日晚上8時（香港時間20日早上8時）在橢圓形辦公室向美國人民發表演説。

白宮新聞秘書尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）說，拜登的演講將「討論美國對於哈馬斯向以色列進行恐怖襲擊，以及俄羅斯正對烏克蘭進行的野蠻戰爭的回應。」

這是拜登擔任美國總統以來，第二次發表橢圓形辦公室演説。據報道，他正準備要求國會批准一項1000億美元的援助，包括為以色列和烏克蘭提供軍援的資金。

拜登訪問以色列時表示，他將在本週晚些時候要求國會批准為以色列提供「前所未有的一攬子援助配套」。他表示，這一請求將有助於為以色列的鐵穹防空系統提供所須的彈藥，以保護以色列人免受導彈襲擊。

報道指出，拜登在演講中或將以色列和烏克蘭聯繫起來，反映出他堅信這兩個國家都在捍衞他所稱的「自由火焰」，以抵禦「黑暗」。

一名白宮官員表示，拜登預計不會在講話中透露向國會要求撥款的具體細節，政府將在20日提供更多相關細節。

本文獲《聯合早報》授權轉載

