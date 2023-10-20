男闖駐三藩市總領館驚險影片：疑犯斬傷一警後中彈｜有片・慎入

中國駐三藩市總領館10月9日遭人駕車闖撞後，涉案31歲華裔男子楊占元（Zhanyuan Yang，音譯）在簽證處，攜帶刀與弩犯案。他與警員扭打在一起，期間看來持刀砍傷一名警察，隨後警察開槍打死他。



警方在19日公開警糾纏扭打的影片：（影片可能引起情緒不安，慎入）

警察隨身攝影機拍攝的影片在一時長90分鐘的「市民大會」期間發布，舊金山警察局通常會在發生任何涉及警員的槍擊事件後10天內進行網上簡報，作為其公開透明例程的一部份。

警方正在繼續對警員在事件中的行為進行內部審查，並對整個案件本身進行獨立調查。

三藩市警察局長斯科特（William Scott）19日就影片進行簡報時，沒有提及楊的移民身份，也沒有提及他與領事館是否有任何關聯。警方的一位發言人表示，她無權回答這些問題。

斯科特表示，關於襲擊的可能動機，警方「沒有進一步向公眾發布的信息」。

三藩市首席法醫辦公室（Office of the Chief Medical Examiner）人員12日表示，被警方開槍擊斃的疑犯，楊占元是三藩市居民，家人已經接獲通知。

該辦公室12日以電郵公布疑犯身份，但未提供其他資訊。

事發在9日下午，該名男子駕車中國駐三藩市總領事館大樓，被撞位置是簽證處。警員對其開槍，男子中彈後送院不治。目擊者稱，他下車時頭部流血，曾大叫：「「共產黨在哪？」（Where's the CCP?）

總領館發言人對事件嚴厲譴責，稱館內有財物受損，保留追究權利，已對美方提出嚴正交涉。簽證處大廳12日起恢復對外辦公，訪客入內前須排隊接受安檢。