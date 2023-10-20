以巴衝突｜美軍出手擊落也門武裝導彈　拜登面臨局勢升級風險？

以色列與巴勒斯坦連日爆發戰事後，正在紅海的美軍驅逐艦卡尼號（USS Carney）10月19日出手擊落3枚從也門發射疑攻向以色列的導彈。《時代周刊》網站19日發文形容這是美軍罕有直接參與保衛以色列，但也指美國總統拜登（Joe Biden）面臨局勢的升級的風險。



據美國國防部19日表示，卡尼號在也門附近海域攔截3枚導彈及8架無人機，並指導彈由獲得伊朗支持的胡塞武裝（Houthi）發射，疑是攻擊以色列。

美國國防部發言人萊德（Pat Ryder）指，此舉是發出訊號，顯示美國會以行動保護在地區內的夥伴。

《時代周刊》文章指，這次事件可能是未來一些事情的徵兆，拜登已下令向以色列地區提供更多軍事火力，以此希望說服以色列的敵人不要在跟以色列的邊境開闢新戰線，但專家警告指，威懾只有在對手不看穿你時成功，在此之後，就會變成直接參與戰鬥。

美國總統拜登10月19日在白宮就以巴問題發表全國電視講話。（Reuters）

文章指，若果以色列和哈馬斯之間的戰爭爆發更廣泛的衝突，這一切會讓拜登無法擺脫保護以色列及其他盟友。美軍這次在紅海北部擊落導彈與無人機，顯示美軍對以色列的安全網可以延伸到多遠，而拜登已下令使用那安全網。

在以巴衝突升溫後，美國也有派遣艦隊前往地中海東部，但此也引起一些爭議，土耳其總統埃爾多安10月10日批評美國的做法，質疑美國航空母艦前往地中海的用意，「把航空母艦和飛機帶到這裏做什麼」，擔憂美國對以色列的支持會讓地區局勢進一步緊張。