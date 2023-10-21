美國眾議院議長選舉第3輪投票仍無果　喬丹退選

美國眾議院10月20日第3度為議長選舉投票，美國保守派共和黨人、國會眾議院司法委員會主席喬丹（Jim Jordan）再度失敗，繼續未能達到當選門檻。眾議院共和黨其後表決通過，決定喬丹不再是議長候選人。



喬丹3度未能達到當選眾議院議長門檻後，眾議院共和黨召開閉門會議，以不記名投票方式決定喬丹是否繼續擔任議長候選人，結果為112票反對，86票支持，喬丹隨後表示，他將退出眾議院議長選舉。

彭博社指，美國共和黨眾議員赫恩（Kevin Hern）其後表示，自己計劃競逐眾議院議長職位。

美國眾議院20日再度為議長選舉投票，前議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在第3輪投票開始前提名喬丹為下任議長，黨內25名同僚投下反對票，喬丹未能達到214票的當選門檻。

根據點名，現場有共427名議員出席表決，這意味着喬丹需獲最少214名成員支持，即出席總人數的一半以上。而在有219名共和黨人投票的情況下，他只能失去5票。

最終計票結果顯示，民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）獲得210票，喬丹獲得194票，其他人獲得25票。

喬丹在17日的首輪投票中，共獲得200票；而在18日的第二輪投票，得票為199。