中國與哥倫比亞簽署12份新協議

在哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）結束對北京的訪問前，哥倫比亞政府與中國政府簽署在經濟、投資、貿易、技術、生態、科學、教育、文化領域合作的12份新協議。



俄衛網10月26日引述哥倫比亞總統府網站稱：「哥倫比亞與中國在經濟、投資、貿易 、技術、生態、科學、教育和文化領域簽署12份協議，這些協議有助於構建堅實且志存高遠的貿易關係與合作。」

在北京簽署的文件有助於擴大中國市場對哥倫比亞農產品的開放程度，並鼓勵中國投資哥倫比亞工業和基礎設施，協助鐵路交通和農業優先發展。

按照在數碼經濟領域加強合作的互諒備忘錄，中國將支持哥倫比亞的轉型和數碼經濟、數據保護和數據安全。

哥倫比亞總統結束訪問前在網誌中寫道，為減少與中國的貿易逆差——2022年底哥倫比亞對華貿易逆差約為140億美元，他提議中國購買短期債券而不是長期債券、增加對哥倫比亞產品的進口、加大對哥倫比亞的投資。

佩特羅寫道：「我們希望中國對哥倫比亞的投資按特許制度用於建設連接太平洋和大西洋的『兩洋鐵路』，以緩解巴拿馬運河的擁堵，拓寬國際貿易通道。此外，投資可被用於可供出口的清潔能源，比如綠色氫或太陽能電池板的生產。」