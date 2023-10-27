APEC有「習拜會」？俄羅斯專家：安排中美領導人峰會條件尚不成熟

俄衛網10月26日引述俄羅斯莫斯科國立大學亞非學院院長馬斯洛夫稱，中國外長王毅訪美或能為中美兩國領導人在亞太經濟合作組織（APEC）峰會上舉行會晤鋪設道路，但舉辦這一會晤的條件尚不成熟。



馬斯洛夫接受《俄羅斯報》採訪時表示，：「中國外長本次美國之行可能會成為中國國家主席習近平與美國總統拜登最高層接觸籌備活動的重要階段。媒體指出，這一會晤可能會於11月在三藩市舉行的亞太經濟合作組織峰會期間進行。但是，在我看來，在當前情況下舉行類似峰會不太有利。」

他說：「習近平與拜登的上一次會談時長數小時，但沒有任何成果。白宮主人願意向習近平施壓，但無濟於事。在台灣問題上，中國領導人對美國總統做出了相當嚴厲的回應。雖然我們看到中美關係在某些方面的矛盾正在逐步減少，儘管如此，議程上的問題仍沒有出現改善。因此，安排兩國領導人峰會的條件並未成熟。」

馬斯洛夫總結說：「今天，中國正面臨着來自美國的巨大壓力。中國商品被禁入美國市場，美國企業的對華風險投資也幾乎完全停頓，各方各面的障礙愈來愈大。」

俄專家認為，中美兩國在國際議程重大問題上的立場大相徑庭。