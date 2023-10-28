生產力不如中國？印度富商提倡年輕人每週工作70小時

印度IT巨企Infosys聯合創辦人、英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）的岳父穆爾蒂（N.R. Narayana Murthy）表示，如果印度想要成為全球經濟強國，年輕人就必須投入更多的時間在工作上。他提議打工仔「應每週工作70小時」，其言論立即惹來印度網上熱議。



77歲的穆爾蒂是印度知名富商，其千金是英國首相辛偉誠的妻子，據福布斯估計，他的資產超過40億美元。然而他在日前出席一個網絡電台節目，談到年輕人時，他表示今天印度年輕人還「不夠努力」。

穆爾蒂表示，印度如果想要成為全球經濟強國，就必須投入長時間的工作。他指出印度最需要，堅定、自律以及勤奮的年輕人」，他們應該每週工作超過70小時，即7天每日平均工作10小時。

穆爾蒂又指出，印度是全球工作生產率最低的國家，批評年輕人「喜歡從西方國家學習不好的習慣」。

穆爾蒂的言論一出，立即惹來印度的網上熱論。有不少人對穆爾蒂的70小時論表示嘩然，質疑是在奴役員工。以下是網民反應：

- 不知穆爾蒂先生是付每週48小時的工資，還是70小時呢？

- 提高工時可以增加生產力？按照這個邏輯，為何不要求每週工作140小時？休息簡直是浪費時間嘛。

- 怪不得Infosys在10年前到今天年輕新入行的薪水，完全沒漲過。

- 印度年輕人失業率有45％，在支付每週70小時的工資前不如先前兩個每週40小時的人？

- 這就是一副低薪剝削員工的老闆的嘴臉。



中國的「996工作制」

穆爾蒂還強調，印度應該學習其他新興經濟體的政策，尤其是中國。然而中國的「996工作制」，即早上9時工作至晚上9時，1周工作6天，已讓很多人感到透支。年輕人選擇「躺平」一部份原因是為對抗這種過度壓榨的企業文化。