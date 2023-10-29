上海市長龔正晤美國加州州長紐瑟姆　中方願推進兩地友好交往

中國上海市市長龔正10月29日與美國加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）會面。龔正稱，願積極推進上海與加州的友好交往，為中美關係健康穩定發展作出貢獻。



龔正表示，中國國家主席習近平在與紐瑟姆會見時指出，中美關係基礎在民間，希望在人民，未來在青年，活力在地方。他指上海作為中國最大的經濟中心城市，是中美友好來往的重要橋樑。

他指加州經濟總量位居美國各州首位，熱忱歡迎更多加州企業亮相進博會，期待兩地訊息科技、生物醫藥、智能製造等領域展開務實合作，支持鼓勵企業到對方投資興業，實現共同發展。他說上海將一如既往打造一流營商環境，助力包括加州企業在內各類企業在滬實現更好發展。

他說希望兩地在環境保護、綠色能源、港口減排、海上風能等綠色低碳發展領域加深互學互鑒，推動更高質量、更可持續發展。他稱同時希望加強兩地人文交流，密切人員來往，加深教育、體育、文化、青少年等領域合作，增進互相了解，加深兩地友誼。

紐瑟姆指，加州與上海有着令人自豪和驕傲的歷史，三藩市與上海已經結好43年，上海日新月異的變化讓人印象深刻。他指加州與上海有諸多相似之處，在生物製藥、訊息科技、人工智能（AI）、高等院校等領域各有擅長，在推進綠色低碳轉型方面也擁有相似的雄心和願景。他說加州與上海很有必要加強環保和氣候變化領域合作，希望共同推進綠色轉型並引領世界趨勢。他對兩地在地方層面展開合作並簽署諒解備忘錄深感自豪，加州願成為上海穩定強勁的合作夥伴。

會面後，龔正與紐瑟姆共同出席上海市與加州關於氣候與環境合作諒解備忘錄文本交換儀式。根據諒解備忘錄，兩地將在保護環境、應對氣候變化和推進清潔能源發展領域展開合作。