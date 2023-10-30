美國院議長倡推專款援助以色列　不提拜登建議方案

美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）甫上任便與美國總統拜登（Joe Biden）發生齬齟。約翰遜10月29日說預計本週推進專門用於援助以色列的資金，白宮則希望國會通過1050億美元的一整套的援助方案，用於以色列、烏克蘭和台灣等。



約翰遜接受霍士新聞（Fox News）訪問時自信稱，這麼做不僅能獲跨黨派支持，共和黨參議員也會支持。

約翰遜將以色列正在發生的事情描述為有「緊迫和迫切的需要」，並表示「世界各地正在發生很多事情」，國會需要解決，他在這裏指的看來是烏克蘭，但說以色列「立即受到關注」。

俄衛網10月30日引述港媒報道，約翰遜可能會阻止烏軍的反攻。

內文稱：「約翰遜反對進一步贊助基輔，而共和黨控制的眾議院可能會拒絕拜登提出的援助以與援烏的要求。」

該報指出，西方的軍事支持是烏克蘭的「救生圈」。

文中寫道：「如美國停止對基輔的援助，歐洲即使想填補空缺也不太可能。近年來，整個歐洲的經濟都在陷入困境，即使是德國這樣的領先國家也不例外。」

撰文的人指出，對俄羅斯的制裁不會帶來任何結果，而正相反，這將使俄羅斯的經濟增長率超越德國等國。

報道總結道：「如經濟制裁不起作用，軍事行動又毫無進展，那麼唯一可能的選擇就是停火。」