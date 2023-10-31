歐盟部份招聘測試只用英語進行　法國提申訴

英國脫歐後，與德國一起構成歐盟政治中心的法國，一直為歐盟「用英語太多」而焦慮，這兩年看見歐盟招聘的部份測試只用英語進行，法國人更着急了。



據「政客」新聞網歐洲版（politico.eu）10月30日報道，歐盟當天公開了一份歐盟總法院9月收到的申訴，原告是法國，被告是歐盟委員會，該申訴用法語提交。法方訴求是要求歐盟撤銷一份經濟領域官員的招聘啟事，理由是招聘標準偏向於以英語為母語的候選人。

目前，法國已經提交了兩份關於歐盟招聘存在語言歧視的申訴，前一份於2022年提交。

報道稱，歐盟近來在招聘太空、軍工和經濟等領域的官員，招聘過程包括一些只用英語進行的測試，這引發了法國的不滿。

法國認為，只用英語考試等於歧視，且違反了歐盟條約。歐盟通常規定，所有歐盟公民不論國籍，都應得到平等對待。關於歐盟官員招聘的規定一般也禁止基於語言的歧視，特定情況除外。

歐盟旗幟：圖為2023年3月13日，鏡頭下在比利時布魯塞爾歐盟委員會總部外飄揚的旗幟。（Reuters）

法國方面於9月15日提交了申訴，這份申訴於10月30日公布。法國要求法院判決歐盟撤銷一份有關微觀經濟學、宏觀經濟學、金融經濟學和產業經濟學官員的招聘啟事，並給出了支持訴求的歐盟法律依據。另一份申訴提交於去年9月9日，並於去年10月24日公布，針對的是歐盟發布的有關軍工、太空的招聘啟事。

「這是對非英語國家候選人的歧視。」一位法國外交官表示，這不僅僅是法國人的戰鬥，其他成員國也有同樣的擔憂。該官員要求匿名，因為他們不被允許公開談論此事。

另一位同樣未被授權公開發言的歐盟外交官證實，意大利支持法國的立場，並強調「這並不是反對某種特定語言，而是支持使用多種語言」。

歐盟機構的入職考試和招聘啟事由歐洲人事選拔辦公室（EPSO）負責處理，該辦公室會在定期發布的文件中明確每個職位遴選程序的標準。

報道稱，負責裁決歐盟機構糾紛的歐盟總法院一般會在一年內作出裁決。該法院此前曾因「不合理限制語言選擇」而撤銷過EPSO的招聘。今年早些時候，歐盟法院在類似案件中作出了有利於意大利和西班牙的裁決。

「政客」新聞網歐洲版認為，法方的訴求與法國國內對該國在世界上失去影響力的爭論相呼應。

法國總統馬克龍2023年10月24日會見以色列總理內塔尼亞胡（不在圖中）後見傳媒（Reuters）

法國總統馬克龍致力於推動法語在全球範圍內的使用，例如支持非洲的法語項目。10月30日，他還在法國維萊科特雷出席了一個新的法語文化中心的揭幕儀式，並在發言時重申了法語的重要性。

法語是歐盟24種官方語言之一，與英語、德語一起被非正式地視為歐盟委員會的三種工作語言，歐盟的錄用考試通常以法語、英語和德語進行。

2023年，有3271名法國公民在歐盟委員會工作，是歐盟機構中代表人數第三多的國家，僅次於意大利和比利時。

但報道指出，與歐盟委員會為確保歐盟工作人員的地域平衡而設定的目標相比，法國公民在歐盟高級僱員中所佔比例不足。

近年來，法國為爭取法語在歐盟內部的地位進行了廣泛的遊說。法國曾決心讓2022年成為「法語年」，並在2022年上半年擔任歐盟理事會輪值主席國期間，決定所有籌備會議和講稿都使用法語。

法國以前也曾利用其歐盟理事會輪值主席國的身份推廣法語，但法國官員認為，到了2022年，重振曾經是歐盟「通用語言」的法語關係到所有人的「文化生存」。他們聲稱，推廣法語是為了阻止「全球語」（Globish，即Global+English，不講究文法的簡化版英語）的蔓延，以支持充滿活力的多語制。

歐盟委員會主席馮德萊恩2023年1月11日在比利時布魯塞爾出席會議。（Reuters）

實際上，法國人對歐盟內部慣用英語的行為一直感到不滿，也曾公開表達過訴求。2020年，歐洲新聞工作者協會中的法國記者團體致信歐盟委員會主席馮德萊恩及歐洲理事會主席米歇爾，提醒他們「多種工作語言並用」在歐盟機構中屬於「法律義務」範疇，且具有重要的政治和實用價值。

法國記者團體在信中稱，過度使用一種語言會導致虛假訊息更容易傳播，他們對歐盟機構的語言使用現狀表示「遺憾」：歐委會當時就一份移民協定進行提案與討論，整個溝通過程以及生成的文本幾乎都為英語，馮德萊恩也完全用英語介紹協定（其本人熟練掌握英語、法語和德語）；直到相關會議結束2個多小時後，法國記者才收到僅2頁紙的「壓縮版」法語通訊稿。

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